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Стало известно, когда архангелогородцы останутся без холодной воды
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    Стало известно, когда архангелогородцы останутся без холодной воды

    12:14  26 Октября 2017
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    Стало известно, когда архангелогородцы останутся без холодной воды

    Архангельск, 26 октября. Холодную воду отключат в четверг вечером в домах жителей Архангельска из-за ремонта.

    По информации пресс-службы администрации Архангельска, в период с одиннадцати вечера четверга, 26 октября, до четырех утра пятницы, 27 октября, на центральных очистных сооружениях будут проведены ремонтные работы. Следовательно,  в домах горожан не будет холодной воды. «Водоканал» понизит давление в сетях водоснабжения, жителей города просят сделать запас воды.

    Напомним, пенсионерка скончалась в больнице города Архангельска из-за отсутствия надлежащего ухода, возбуждено уголовное дело. Пожилая женщина поступила в архангельскую городскую клиническую больницу №4 в отделение паллиативной медицинской помощи 2 сентября текущего года. 17 сентября 91-летняя пенсионерка упала с кровати и получила телесные повреждения

    Автор: Ксения Пудовкина
    #вода #архангельск
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