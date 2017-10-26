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Пенсионерка упала с кровати и умерла в больнице Архангельска
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    Пенсионерка упала с кровати и умерла в больнице Архангельска

    11:41  26 Октября 2017
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    Пенсионерка упала с кровати и умерла в больнице Архангельска

    Архангельск, 26 октября. Пенсионерка скончалась в больнице города Архангельска из-за отсутствия надлежащего ухода, возбуждено уголовное дело.

    Пожилая женщина поступила в архангельскую городскую клиническую больницу №4 в отделение паллиативной медпомощи 2 сентября текущего года. 17 сентября около 23 часов 91-летняя пенсионерка упала с кровати и получила телесные повреждения, после чего она скончалась, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

    По версии следствия, сотрудники медицинского учреждения не оказали должного ухода и не обеспечили присмотра пожилой женщине, то есть услуги, оказываемые в больнице, не соответствовали требованиям безопасности жизни и здоровья пациента. В настоящий момент проводится судебная экспертиза, и устанавливаются все обстоятельства трагедии.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #архангельск
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