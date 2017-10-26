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Архангелогородец пропал без вести месяц назад, возбуждено уголовное дело
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    Архангелогородец пропал без вести месяц назад, возбуждено уголовное дело

    11:28  26 Октября 2017
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    Архангелогородец пропал без вести месяц назад, возбуждено уголовное дело

    Архангельск, 26 октября. Поиски пропавшего мужчины продолжают сотрудники полиции и волонтеры в Архангельске.

    Дмитрий Овчинников, проживающий в Архангельске на улице П.Осипенко, 5 сентября 2017 года ушел из дома на работу, которая расположена на улице Серафимовича. До настоящего времени о местположении 48-летнего мужчины нет никакой информации. Следствие предполагает, что пропавший горожанин мог стать жертвой преступления. В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

    Сотрудники правоохранительных органов просят всех, кто располагает информацией о местонахождении мужчины или имеет сведения, способные помочь следствию, просят обратиться в следственный отдел по Ломоносовскому округу в городе Архангельске по адресу улица Тимме, 2, корпус 1 или позвонить по телефону 02.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #архангельск #поиски
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