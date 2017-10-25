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Общество
Экологическую организацию «Этас» оштрафовали на 150 тыс. рублей в Архангельске
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    Экологическую организацию «Этас» оштрафовали на 150 тыс. рублей в Архангельске

    21:43  25 Октября 2017
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    Экологическую организацию «Этас» оштрафовали на 150 тыс. рублей в Архангельске

    Архангельск, 25 октября. Суд оштрафовал архангельскую молодежную экологическую организацию «Этас», которая отказалась добровольно зарегистрироваться в реестре иностранных агентов. Им предстоит выплатить штраф в размере 150 тыс. рублей.

    Юрист клуба юристов НКО Максим Оленичев, который выступал в защиту организации, сообщил, что назначенный штраф в два раза меньше, чем мог быть по этой статье. Однако постановление будут обжаловать в Архангельском областном суде.

    Как сообщает «Регион 22», «Этас» сотрудничал с норвежской организацией «Natur og Undom» в рамках акции «Save the Arctic». Как установило управление Министерства юстиции по Архангельской области, молодежная организация получала финансовую поддержку от иностранных инвесторов.

    Автор: Дарья Смолина
    #архангельск #этас
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