Экологическую организацию «Этас» оштрафовали на 150 тыс. рублей в Архангельске

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Архангельск, 25 октября. Суд оштрафовал архангельскую молодежную экологическую организацию «Этас», которая отказалась добровольно зарегистрироваться в реестре иностранных агентов. Им предстоит выплатить штраф в размере 150 тыс. рублей.

Юрист клуба юристов НКО Максим Оленичев, который выступал в защиту организации, сообщил, что назначенный штраф в два раза меньше, чем мог быть по этой статье. Однако постановление будут обжаловать в Архангельском областном суде.

Как сообщает «Регион 22», «Этас» сотрудничал с норвежской организацией «Natur og Undom» в рамках акции «Save the Arctic». Как установило управление Министерства юстиции по Архангельской области, молодежная организация получала финансовую поддержку от иностранных инвесторов.