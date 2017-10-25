Стадион «Труд» в Архангельске готовится к новому хоккейному сезону

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Архангельск, 25 октября. Завершились ремонтные работы на стадионе «Труд» в Архангельске. Летом этого года был произведен косметический ремонт двух трибун и морозильных установок на двух ледовых аренах: малой и большой.

На данный момент специалисты занимаются наращиванием льда, добиваются высокого качества покрытия. Как сообщает пресс-служба регионального центра развития спорта «Водник», работы идут согласно плану.

«К началу чемпионата России по хоккею с мячом поле будет полностью готово к проведению игр», — сообщил исполняющий обязанности директора регионального центра развития спорта «Водник» Роман Клобуков.

Напомним, архангельский «Водник» сыграет с казанским «Динамо» в рамках Чемпионата России по хоккею с мячом среди команд суперлиги 4 ноября.