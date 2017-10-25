Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Совфед предложил увеличить финансирование Росгвардии
Общество
Стадион «Труд» в Архангельске готовится к новому хоккейному сезону
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Стадион «Труд» в Архангельске готовится к новому хоккейному сезону

    17:04  25 Октября 2017
    49

    Стадион «Труд» в Архангельске готовится к новому хоккейному сезону

    Архангельск, 25 октября. Завершились ремонтные работы на стадионе «Труд» в Архангельске. Летом этого года был произведен косметический ремонт двух трибун и морозильных установок на двух ледовых аренах: малой и большой.

    На данный момент специалисты занимаются наращиванием льда, добиваются высокого качества покрытия. Как сообщает пресс-служба регионального центра развития спорта «Водник», работы идут согласно плану.

    «К началу чемпионата России по хоккею с мячом поле будет полностью готово к проведению игр», — сообщил исполняющий обязанности директора регионального центра развития спорта «Водник» Роман Клобуков. 

    Напомним, архангельский «Водник» сыграет с казанским «Динамо» в рамках Чемпионата России по хоккею с мячом среди команд суперлиги 4 ноября.

    Автор: Дарья Смолина
    #водник #архангельск #стадион труд
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин поручил проиндексировать пенсии военным с 2018 года

        Путин поручил проиндексировать пенсии военным с 2018 года

        14:52   25 Октября 2017
        2295
        МИД РФ заявил о готовности зеркально ответить на провокации США с дипобъектами

        МИД РФ заявил о готовности зеркально ответить на провокации США с дипобъектами

        12:07   25 Октября 2017
        579
        Росгвардия создаст морскую бригаду для охраны Крымского моста и Керченского пролива

        Росгвардия создаст морскую бригаду для охраны Крымского моста и Керченского пролива

        11:52   25 Октября 2017
        411
        Куба ответила на обвинения в «акустических атаках» на дипломатов США

        Куба ответила на обвинения в «акустических атаках» на дипломатов США

        10:35   25 Октября 2017
        273