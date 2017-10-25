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Жительница Северодвинска узнала об измене мужа и убила его
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    Жительница Северодвинска узнала об измене мужа и убила его

    13:06  25 Октября 2017
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    Жительница Северодвинска узнала об измене мужа и убила его

    Архангельск, 25 октября. Жительница Северодвинска предстанет перед судом по обвинению в убийстве мужа. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

    По версии следствия, женщина поссорилась со своим супругом и ударила его клинком ножа в грудь. От полученного ранения 31-летний мужчина скончался на месте. Убийство произошло в квартире в городе Северодвинск Архангельской области в августе нынешнего года.

    Женщина признала свою вину и сообщила, что конфликт произошел из-за того, что муж рассказал ей об измене.

    Ей предъявлено обвинение по статье убийство, максимальный срок наказания за совершенное преступление — пожизненное лишение свободы.

    Автор: Дарья Смолина
    #убийство #архангельская область
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