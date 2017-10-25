Власти Архангельска направили претензию застройщику терминала у морского-речного вокзала

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Архангельск, 25 октября. Администрация Архангельска направила претензию застройщику терминала у морского-речного вокзала. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Как стало известно, застройщик до 15 октября произвел демонтаж здания терминала, однако благоустройство территории не было выполнено, а именно не были закрыты крышками колодцы и не была заасфальтирована территория.

Отмечается, что согласно заключенному соглашению, которое было подписано в 2015 году, застройщик должен был выполнить демонтаж двух павильонов на площади перед вокзалом, однако на данный момент павильоны до сих пор стоят.