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Архангельский перинатальный центр начнет свою работу в этом году
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    Архангельский перинатальный центр начнет свою работу в этом году

    23:22  24 Октября 2017
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    Архангельский перинатальный центр начнет свою работу в этом году

    Архангельск, 24 октября. Заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Николай Волобуев сообщил, что до конца года перинатальный центр в Архангельской области будет сдан в эксплуатацию. Об этом сообщается на официальном сайте Ростеха.

    Готовность перинатального центра составляет чуть больше 80%. Сообщается, что уже закончен монтаж внутриплощадочных сетей, также завершается прокладка внутренних инженерных систем. Договоры на поставку и монтаж медицинского оборудования, а также бытовой техники, офисной и медицинской мебели уже заключены.

    Перинатальный центр рассчитан на 130 мест. Отмечается, что в центре беременные с высокой степень риска рождения ребенка с перинатальной патологией смогут получить квалифицированную медицинскую помощь, кроме этого будут открыты клинико-диагностическая лаборатория и отделение патологии беременности.

    Автор: Дарья Смолина
    #ростех #архангельск #архангельская область #перинатальный центр
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