Фильмы из Китая впервые представят на фестивале в Архангельске

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Архангельск, 24 октября. Программа китайских фильмов впервые будет представлена на кинофестивале в Архангельске, приводит ТАСС слова генерального продюсера фестиваля Владимира Лойтера.

«Впервые в Архангельске в рамках фестиваля Arctic open будет представлена программа китайских фильмов. Это современное кино КНР: как документальное, так и художественное. В Китае сейчас бум русского кинематографа, и их интересует культура русского Севера», — цитирует ТАСС Владимира Лойтера.

Сообщается, что в Архангельске будут показаны документальные фильмы «У стен Москвы» и «Король красных разведчиков в Китае(Рихард Зорге)», детская лента «В поисках волшебника жемчуга» и драматический фильм «Балет в пламени войны». Отмечается, что киноленты будут представлены вне конкурса.

Первый международный кинофестиваль стран Арктики «Artic open» пройдет 7-9 декабря этого года в Архангельске.