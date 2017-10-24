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Фильмы из Китая впервые представят на фестивале в Архангельске
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    Фильмы из Китая впервые представят на фестивале в Архангельске

    22:11  24 Октября 2017
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    Фильмы из Китая впервые представят на фестивале в Архангельске

    Архангельск, 24 октября. Программа китайских фильмов впервые будет представлена на кинофестивале в Архангельске, приводит ТАСС слова генерального продюсера фестиваля Владимира Лойтера.

    «Впервые в Архангельске в рамках фестиваля Arctic open будет представлена программа китайских фильмов. Это современное кино КНР: как документальное, так и художественное. В Китае сейчас бум русского кинематографа, и их интересует культура русского Севера», — цитирует ТАСС Владимира Лойтера.

    Сообщается, что в Архангельске будут показаны документальные фильмы «У стен Москвы» и «Король красных разведчиков в Китае(Рихард Зорге)», детская лента «В поисках волшебника жемчуга» и драматический фильм «Балет в пламени войны». Отмечается, что киноленты будут представлены вне конкурса.

    Первый международный кинофестиваль стран Арктики «Artic open» пройдет 7-9 декабря этого года в Архангельске.

     

    Автор: Дарья Смолина
    #кинофестиваль #архангельск #artic open
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