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Новое операционное оборудование появится в архангельской больнице
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    Новое операционное оборудование появится в архангельской больнице

    16:28  24 Октября 2017
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    Новое операционное оборудование будет в архангельской больнице

    Архангельск, 24 октября. Полномочный представитель президента России по Северо-Западному федеральному округу Николай Цуканов сообщил, что планируется выделение средств из резервного фонда президента на покупку нового операционного оборудования. Об этом сообщает пресс-служба правительства Архангельской области.

    Николай Цуканов во время своего визита в Архангельск посетил городскую больницу. Он отметил, что уже принято решение приобрести нейрохирургический микроскоп, и если необходим второй, то следует подготовить документы и подать заявку уже в этом году.

    «Система здравоохранения – основополагающая, и все, что дает возможность продлить жизнь пациента   — крайне важно», — подчеркнул Николай Цуканов.

    Сообщается, что новый прибор поможет улучшить качество медицинской помощи, а также снизить уровень смертности населения региона от сердечно-сосудистых заболеваний и новообразований головного и спинного мозга.

    Автор: Дарья Смолина
    #архангельск #николай цуканов
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