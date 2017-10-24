В Архангельске завели уголовное дело на мужчину, который ударил «медленного» врача скорой

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Архангельск, 24 октября. В отношении 41-летнего мужчины, который подозревается в нанесении побоев врачу бригады скорой помощи, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

По версии следствия, инцидент произошел 20 октября этого года. Мужчина со своим знакомым распивали спиртные напитки, и его приятель потерял сознание. Подозреваемый вызвал скорую помощь. После оказания помощи мужчина ударил по лицу одного из медиков, причинив ему телесные повреждения и физическую боль.

Полиция задержала хулигана. Мужчина посчитал, что медработник медленно оказывал помощь его приятелю,и он объяснил свои действия алкогольным опьянением и неприязнью к сотруднику скорой.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося.