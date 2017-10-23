Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Раненая журналистка «Эха Москвы» введена в искусственную кому
Общество
Вода зеленого цвета завтра потечет из кранов в Архангельске
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Вода зеленого цвета завтра потечет из кранов в Архангельске

    16:25  23 Октября 2017
    84

    Вода зеленого цвета завтра потечет из кранов в Архангельске

    Архангельск, 23 октября. Жителей Архангельска предупреждают о том, что завтра из-под крана может пойти вода зеленого цвета.

    По информации пресс-службы администрации Архангельска, во вторник, 24 октября, городские тепловые сети запустят в воду краситель зеленого цвета, это необходимо для поиска утечек теплоносителя. Отмечается, что он не является токсичным, то есть абсолютно безвреден для горожан.

    Напомним, пожар произошел накануне утром пожар в одном из дачных домов в садоводстве «Автомобилист», расположенном под Новодвинском, мужчина задохнулся от угарного газа. Причиной пожара могла стать вспышка газа внутри здания, спасатели МЧС обнаружили литровый газовый баллон с вырванным вентилем.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #архангельск #архангельская область
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Песков назвал «русской народной забавой» слухи об отставке Полтавченко

        Песков назвал «русской народной забавой» слухи об отставке Полтавченко

        13:13   23 Октября 2017
        122
        Киев назвал условие возвращения к закупкам газа из России

        Киев назвал условие возвращения к закупкам газа из России

        11:39   23 Октября 2017
        3743
        Сирия: Дамаск отказался считать Ракку освобожденной, пока в город не войдет армия САР

        Сирия: Дамаск отказался считать Ракку освобожденной, пока в город не войдет армия САР

        11:14   23 Октября 2017
        988
        США впервые за 26 лет приводят в готовность ядерные бомбардировщики

        США впервые за 26 лет приводят в готовность ядерные бомбардировщики

        10:49   23 Октября 2017
        994