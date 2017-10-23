Вода зеленого цвета завтра потечет из кранов в Архангельске

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Архангельск, 23 октября. Жителей Архангельска предупреждают о том, что завтра из-под крана может пойти вода зеленого цвета.

По информации пресс-службы администрации Архангельска, во вторник, 24 октября, городские тепловые сети запустят в воду краситель зеленого цвета, это необходимо для поиска утечек теплоносителя. Отмечается, что он не является токсичным, то есть абсолютно безвреден для горожан.

Напомним, пожар произошел накануне утром пожар в одном из дачных домов в садоводстве «Автомобилист», расположенном под Новодвинском, мужчина задохнулся от угарного газа. Причиной пожара могла стать вспышка газа внутри здания, спасатели МЧС обнаружили литровый газовый баллон с вырванным вентилем.