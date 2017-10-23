Мужчина погиб при пожаре в дачном домике в Архангельской области

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Архангельск, 23 октября. Здание садоводства «Автомобилист» в Архангельской области охватило пламя накануне утром, есть жертвы.

Пожар произошел накануне утром пожар в одном из дачных домов в садоводстве «Автомобилист», расположенном под Новодвинском. Сотрудники пожарно-спасательной службы прибыли на место происшествия, когда пламя полностью охватило здание. Установлено, что в выгоревшем дотла доме проживал мужчина. Спасатели обнаружили его тело на пристроенной веранде. По предварительной версии известно, что он задохнулся от угарного газа.

Причиной пожара могла стать вспышка газа внутри здания, спасатели МЧС обнаружили литровый газовый баллон с вырванным вентилем. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.