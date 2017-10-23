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Шойгу вручил именную стипендию Русского географического общества жительнице Архангельска
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    Шойгу вручил именную стипендию Русского географического общества жительнице Архангельска

    11:02  23 Октября 2017
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    Шойгу вручил именную стипендию Русского географического общества жительнице Архангельска

    Москва, 23 октября. Министр обороны России Сергей Шойгу вручил именную стипендию жительнице Архангельска Светлане Марич.

    Главный специалист отдела по социально-культурной деятельности Канозерского национального парка Светлана Марич стала стипендиатом Русского географического общества. Жительница Архангельска стала обладательницей диплома «За успехи в общественной деятельности, отвечающие целям и задачам РГО».

    Отмечается, что Светлана Марич и архангелогородские волонтеры организовали девять лагерей в Канозерье, провели строительство скульптур из дерева на «Тропе муравейников», уборку на «вечной стоянке» карбасов и приняли участие в археологической экспедиции на Онежском полуострове.

    Ранее агентство URA.ru сообщило, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу встретился со своим коллегой из Израиля.

    Шойгу вручил именную стипендию Русского географического общества жительнице Архангельска

    Автор: Алексей Громов
    #сергей шойгу #рго #архангельск #стипендия #светлана марич
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