Шойгу вручил именную стипендию Русского географического общества жительнице Архангельска

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Москва, 23 октября. Министр обороны России Сергей Шойгу вручил именную стипендию жительнице Архангельска Светлане Марич.

Главный специалист отдела по социально-культурной деятельности Канозерского национального парка Светлана Марич стала стипендиатом Русского географического общества. Жительница Архангельска стала обладательницей диплома «За успехи в общественной деятельности, отвечающие целям и задачам РГО».

Отмечается, что Светлана Марич и архангелогородские волонтеры организовали девять лагерей в Канозерье, провели строительство скульптур из дерева на «Тропе муравейников», уборку на «вечной стоянке» карбасов и приняли участие в археологической экспедиции на Онежском полуострове.

Ранее агентство URA.ru сообщило, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу встретился со своим коллегой из Израиля.