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Женщина, прижатая болотоходом, захлебнулась в заводи в Архангельской области
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    Женщина, прижатая болотоходом, захлебнулась в заводи в Архангельской области

    10:47  23 Октября 2017
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    Женщина, прижатая болотоходом, захлебнулась в заводи в Архангельской области

    Архангельск, 23 октября. Жительница Архангельской области захлебнулась в болотной заводи после того, как перевернулась на болотоходе.

    По информации Следственного комитета региона, трагический инцидент произошел в воскресенье, 22 октября, в двух километрах от поселка Малиновка Плесецкого района Архангельской области. 43-летняя женщина управляла болотоходом, в определенный момент по неизвестным пока причинам она допустила опрокидывание транспортного средства.

    По предварительным данным известно, что пострадавшая оказалась под болотоходом и не смогла самостоятельно выбраться. Женщина захлебнулась в болотной заводи. В настоящее время доследственная проверка проводится Следственным комитетом по факту данной трагедии.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #архангельск
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