Пенсионерка попала под колеса грузовика в Архангельске

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Архангельск, 22 октября. Грузовой автомобиль сбил пенсионерку, перебегающую дорогу вне видимости пешеходного перехода, в Архангельске.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Архангельской области, происшествие случилось в минувший четверг, 19 октября, на перекрестке улицы Гагарина и проспекта Советских Космонавтов. 70-летняя женщина пыталась перейти дорожную полосу вне видимости пешеходного перехода, игнорируя правила дорожного движения. В этот момент по дороге двигался грузовой транспорт, водитель которого допустил наезд на пожилую женщину.

Пенсионерка получила травмы различной степени тяжести. Пострадавшую незамедлительно доставили в медицинское учреждение. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП.