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Пенсионерка попала под колеса грузовика в Архангельске
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    Пенсионерка попала под колеса грузовика в Архангельске

    16:10  22 Октября 2017
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    Пенсионерка попала под колеса грузовика в Архангельске

    Архангельск, 22 октября. Грузовой автомобиль сбил пенсионерку, перебегающую дорогу вне видимости пешеходного перехода, в Архангельске.

    Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Архангельской области, происшествие случилось в минувший четверг, 19 октября, на перекрестке улицы Гагарина и проспекта Советских Космонавтов. 70-летняя женщина пыталась перейти дорожную полосу вне видимости пешеходного перехода, игнорируя правила дорожного движения. В этот момент по дороге двигался грузовой транспорт, водитель которого допустил наезд на пожилую женщину.

    Пенсионерка получила травмы различной степени тяжести. Пострадавшую незамедлительно доставили в медицинское учреждение. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #дтп #авария #архангельск
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