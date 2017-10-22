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Пенсионер на легковушке погиб при столкновении с грузовиком в Архангельской области
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    Пенсионер на легковушке погиб при столкновении с грузовиком в Архангельской области

    15:14  22 Октября 2017
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    Пенсионер на легковушке погиб при столкновении с грузовиком в Архангельской области

    Архангельск, 22 октября. Пожилой пенсионер, находившийся за рулем автомобиля, получил смертельные травмы при столкновении с грузовой машиной в Архангельской области.

    Дорожно-транспортное происшествие случилось на 723 километре дороги М-8, в субботу, 21 октября, около 14.40, сообщает руководитель отдела по связям с общественностью регионального УМВД Иван Распутин. По предварительной информации известно, что 77-летний водитель, находившийся за рулем «Нивы» не уступил дорогу большегрузу Scania, который пользовался преимуществом. После чего произошло столкновение.

    Пожилой водитель получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте автомобильной аварии. В настоящее время сотрудники охраны правопорядка проводят проверку по факту смертельного ДТП, выясняют все обстоятельства и причины автомобильной аварии.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #дтп #архангельск
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