Пенсионер на легковушке погиб при столкновении с грузовиком в Архангельской области

В Избранное

Архангельск, 22 октября. Пожилой пенсионер, находившийся за рулем автомобиля, получил смертельные травмы при столкновении с грузовой машиной в Архангельской области.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на 723 километре дороги М-8, в субботу, 21 октября, около 14.40, сообщает руководитель отдела по связям с общественностью регионального УМВД Иван Распутин. По предварительной информации известно, что 77-летний водитель, находившийся за рулем «Нивы» не уступил дорогу большегрузу Scania, который пользовался преимуществом. После чего произошло столкновение.

Пожилой водитель получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте автомобильной аварии. В настоящее время сотрудники охраны правопорядка проводят проверку по факту смертельного ДТП, выясняют все обстоятельства и причины автомобильной аварии.