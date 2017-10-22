Пьяный мужчина ударил ножом собутыльника в Архангельской области

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Архангельск, 22 октября. Мужчина доставлен в больницу с ножевым ранением в Архангельской области.

Инцидент произошел в пятницу, 20 октября, в одном из домов садоводческого товарищества «Ваймуга» около деревни Часовенская Архангельской области. Между двумя мужчинами во время распития алкогольных напитков разгорелся конфликт, который перерос в драку. Подозреваемый взял нож и нанес несколько ударов своему товарищу. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи, 53-летнего пострадавшего удалось спасти. В настоящее время он находится в медицинском учреждении.

Как сообщила пресс-служба регионального УМВД, подозреваемого мужчину задержали сотрудники полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела после проведения проверок по факту происшествия.