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Пьяный мужчина ударил ножом собутыльника в Архангельской области
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    Пьяный мужчина ударил ножом собутыльника в Архангельской области

    12:20  22 Октября 2017
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    Пьяный мужчина ударил ножом собутыльника в Архангельской области

    Архангельск, 22 октября. Мужчина доставлен в больницу с ножевым ранением в Архангельской области.

    Инцидент произошел в пятницу, 20 октября, в одном из домов садоводческого товарищества «Ваймуга» около деревни Часовенская Архангельской области. Между двумя мужчинами во время распития алкогольных напитков разгорелся конфликт, который перерос в драку. Подозреваемый взял нож и нанес несколько ударов своему товарищу. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи, 53-летнего пострадавшего удалось спасти. В настоящее время он находится в медицинском учреждении.

    Как сообщила пресс-служба регионального УМВД, подозреваемого мужчину задержали сотрудники полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела после проведения проверок по факту происшествия.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #архангельск
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