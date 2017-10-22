Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Спорт
Божович рассказал о футболке с Путиным, надетой в 2015 году
Общество
Гололед и мокрый снег ожидаются в воскресенье в Архангельской области
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Гололед и мокрый снег ожидаются в воскресенье в Архангельской области

    9:50  22 Октября 2017
    50

    Гололед и мокрый снег ожидаются в воскресенье в Архангельской области

    Архангельск, 22 октября. Гололед и легкий ветер ожидаются сегодня в Архангельской области.

    Северное УГМС сообщает, что сегодня, 22 октября, в Архангельской области ожидается облачная с прояснениями погода, местами будет наблюдаться умеренный мокрый снег. Легкий северо-западный и северный ветер, порывы которого будут достигать семи метров в секунду, прогнозируется днем на территории региона.

    Столбик термометра в Архангельске не опустится ниже одного градуса. Осадков синоптики не обещают, но МЧС предупреждает о гололеде. В такую погоду водители должны соблюдать скоростной режим во имя избежания чрезвычайных происшествий.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #архангельск
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Минобороны РФ: Запад стремится «замести следы» варварских бомбардировок Ракки

        Минобороны РФ: Запад стремится «замести следы» варварских бомбардировок Ракки

        9:23   22 Октября 2017
        1147
        Путин рассказал о технологии страшнее атомной бомбы

        Путин рассказал о технологии страшнее атомной бомбы

        18:14   21 Октября 2017
        7291
        Ограничения на поставку турецких томатов в Россию снимут 1 ноября

        Ограничения на поставку турецких томатов в Россию снимут 1 ноября

        15:35   21 Октября 2017
        3146
        Мадрид отстранил от власти главу Каталонии и высших чиновников

        Мадрид отстранил от власти главу Каталонии и высших чиновников

        15:30   21 Октября 2017
        452