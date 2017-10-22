Гололед и мокрый снег ожидаются в воскресенье в Архангельской области

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Архангельск, 22 октября. Гололед и легкий ветер ожидаются сегодня в Архангельской области.

Северное УГМС сообщает, что сегодня, 22 октября, в Архангельской области ожидается облачная с прояснениями погода, местами будет наблюдаться умеренный мокрый снег. Легкий северо-западный и северный ветер, порывы которого будут достигать семи метров в секунду, прогнозируется днем на территории региона.

Столбик термометра в Архангельске не опустится ниже одного градуса. Осадков синоптики не обещают, но МЧС предупреждает о гололеде. В такую погоду водители должны соблюдать скоростной режим во имя избежания чрезвычайных происшествий.