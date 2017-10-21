В Архангельске пьяный мужчина ударил сотрудника скорой по лицу

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Архангельск, 21 октября. Житель Архангельска ударил врача скорой помощи кулаком по лицу. Инцидент произошел 20 октября. Об этом сообщают местные СМИ.

Бригада скорой помощи выехала на вызов. По приезде им навстречу вышел мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. Пьяный мужчина подошел к одному из сотрудников и ударил его по лицу. Остановить действия жителя Архангельска удалось другим сотрудникам скорой помощи.

У пострадавшего диагностировали побои. Сообщается, что медик получил незначительные травмы и сможет вернуться к исполнению своих обязанностей. Мужчину доставили в полицию.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия, ведется проверка.