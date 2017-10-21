Архангельский «Водник» сыграл вничью с  «Уральским Трубником» на международном турнире

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Архангельск, 21 октября. Архангельский «Водник» сыграл вничью с «Уральским Трубником» из Первоуральска в рамках международного турнира по хоккею с мячом, который проходит в Швеции. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Первоуральцы открыли счет в матче под конец первого тайме, но благодаря Дмитрию Логинову и Дмитрию Попутникову удалось изменить ход встречи. Счет матча – 1:1.

«Водник», набрав пять очков, занял первую позицию в группе. «Желто-зеленые» обеспечили себе выход в плей-офф, их следующим соперником будет шведский клуб «Юсдаль БК».

Финал международного турнира по хоккею с мячом ExTe Cupen состоится в 22.30 по московскому времени сегодня, 21 октября.

Напомним, архангельский «Водник» выиграл в групповом этапе две игры: с «АИК Банди» 4:3, с «ИК Теллус» 5:1.