Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Житель Псковской области предстанет перед судом за повторное нарушение ПДД
Происшествия
В Архангельской области несколько машин переехало женщину
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В Архангельской области несколько машин переехало женщину

    17:32  21 Октября 2017
    37

    В Архангельской области в результате аварии несколько машин переехало женщину

    Архангельск, 21 октября. Авария, унесшая жизнь человека, произошла на 27 км автодороги Коряжма — Котлас — Ильинско-Подмосковье Архангельской области вечером 19 октября. Об этом сообщают местные СМИ.

    Как стало известно, автомобиль Subaru сбил 47-летнюю женщину, которая стояла на проезжей части. Иномарка наехала на женщину, и от удара ее отбросило на встречную полосу. После этого по женщине проехалось несколько автомобилей. Женщина от полученных травм скончалась на месте.

    На данный момент устанавливаются все обстоятельства аварии. Пострадавшую отбросило на встречную полосу. Водители, которые наехали на пострадавшую, скрылись с места происшествия, сообщают местные СМИ.

    Автор: Дарья Смолина
    #дтп #авария #архангельская область
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин рассказал о технологии страшнее атомной бомбы

        Путин рассказал о технологии страшнее атомной бомбы

        18:14   21 Октября 2017
        2726
        Ограничения на поставку турецких томатов в Россию снимут 1 ноября

        Ограничения на поставку турецких томатов в Россию снимут 1 ноября

        15:35   21 Октября 2017
        2145
        Мадрид отстранил от власти главу Каталонии и высших чиновников

        Мадрид отстранил от власти главу Каталонии и высших чиновников

        15:30   21 Октября 2017
        278
        Москва приветствует любые действия в борьбе с ИГИЛ — МИД РФ

        Москва приветствует любые действия в борьбе с ИГИЛ — МИД РФ

        9:08   21 Октября 2017
        291