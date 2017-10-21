В Архангельской области несколько машин переехало женщину

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Архангельск, 21 октября. Авария, унесшая жизнь человека, произошла на 27 км автодороги Коряжма — Котлас — Ильинско-Подмосковье Архангельской области вечером 19 октября. Об этом сообщают местные СМИ.

Как стало известно, автомобиль Subaru сбил 47-летнюю женщину, которая стояла на проезжей части. Иномарка наехала на женщину, и от удара ее отбросило на встречную полосу. После этого по женщине проехалось несколько автомобилей. Женщина от полученных травм скончалась на месте.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства аварии. Пострадавшую отбросило на встречную полосу. Водители, которые наехали на пострадавшую, скрылись с места происшествия, сообщают местные СМИ.