Молодого жителя Архангельска задержали за кражу магнитолы и чехлов

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Архангельск, 21 октября. Сотрудники уголовного розыска Архангельской области установили и задержали подозреваемого в краже вещей из автомобиля, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Архангельской области.

У мужчины, которому 24 года, изъяли похищенные предметы, их скоро передадут владельцу. Сообщается, что подозреваемый был ранее судим за кражу.

Ранее потерпевший обратился в отдел полиции, сообщив, что из его машины пропали следующие вещи: автомагнитола, набор инструментов и чехлы. Сумма ущерба составила около 90 тыс. рублей.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «кража». Максимальный срок наказания за преступление — пять лет лишения свободы. На данный момент расследование продолжается.