«Водник» из Архангельска одержал вторую победу на международном турнире в Швеции

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Архангельск, 20 октября. «Водник» из Архангельска обыграл шведский «АИК Банди» в матче международного турнира по хоккею с мячом, который проходит в Швеции, сообщает «РИА Новости».

Спортсмены из Архангельска выиграли со счетом 4:3. На данный момент команда занимает лидирующую позицию в группе. Было сыграно две игры, и в обеих спортсмены одержали победу. Первая игра состоялась с другим шведским клубом «ИК Теллус», российские хоккеисты разгромили соперников со счетом 5:1.

Следующая игра в рамках ЭксТе Кубка-2017 у подопечных Сергея Лихачева состоится 20 октября. Соперниками станет команда «Уральский Трубник» из Свердловской области.

Напомним, что турнир проходит в шведском городе Юсдаль с 19 по 21 октября.