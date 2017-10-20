Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Сирия: «Тахрир аш-Шам» контратаковала САА  в Западной Гуте
Спорт
«Водник» из Архангельска одержал вторую победу на международном турнире в Швеции
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Водник» из Архангельска одержал вторую победу на международном турнире в Швеции

    23:46  20 Октября 2017
    59

    «Водник» из Архангельска одержал вторую победу на международном турнире в Швеции

    Архангельск, 20 октября. «Водник» из Архангельска обыграл шведский «АИК Банди» в матче международного турнира по хоккею с мячом, который проходит в Швеции, сообщает «РИА Новости». 

    Спортсмены из Архангельска выиграли со счетом 4:3. На данный момент команда занимает лидирующую позицию в группе. Было сыграно две игры, и в обеих спортсмены одержали победу. Первая игра состоялась с другим шведским клубом «ИК Теллус», российские хоккеисты разгромили соперников со счетом 5:1.

    Следующая игра в рамках ЭксТе Кубка-2017 у подопечных Сергея Лихачева состоится 20 октября. Соперниками станет команда «Уральский Трубник» из Свердловской области.

    Напомним, что турнир проходит в шведском городе Юсдаль с 19 по 21 октября.

    Автор: Дарья Смолина
    #водник #архангельск #хоккей с мячом
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        СК РФ назвал две основные версии смерти актера Марьянова

        СК РФ назвал две основные версии смерти актера Марьянова

        20:16   20 Октября 2017
        338
        В Киеве митингующие готовы штурмовать полицейские баррикады

        В Киеве митингующие готовы штурмовать полицейские баррикады

        17:00   20 Октября 2017
        6520
        Песков: Наблюдатели на границе не избавят жителей Донбасса от смертельной угрозы

        Песков: Наблюдатели на границе не избавят жителей Донбасса от смертельной угрозы

        13:53   20 Октября 2017
        633
        Саакашвили в Киеве: «Мы придем и заберем у Порошенко все деньги!»

        Саакашвили в Киеве: «Мы придем и заберем у Порошенко все деньги!»

        11:21   20 Октября 2017
        7804