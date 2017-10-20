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Россия
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Общество
Обыски в молодежном театре Архангельска могут затянуться
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    Обыски в молодежном театре Архангельска могут затянуться

    22:29  20 Октября 2017
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     Обыски в молодежном театре Архангельска могут затянуться

    Архангельск, 20 октября. Начальник управления генерал-майор полиции Сергей Волчков рассказал о ходе проверки молодежного театра Архангельскасообщает пресс-служба УМВД России по Архангельской области.

    Проверка деятельности Архангельского молодежного театра может затянуться, сообщает «29.ru». На данный момент контрольно-счетная палата Архангельской области изучает финансовые документы театра. Как сообщает Сергей Волчков, о результатах проверки говорить рано.

    Кроме этого начальник управления полиции подвел итоги деятельности правоохранительных органов за девять месяцев. Согласно данным уровень преступности снижается, за отчетный период он составил 4%, кроме этого снизился и уровень подростковой преступности на 17%. Было отмечено, что в регионе увеличилось количество выявленных преступлений экономической и коррупционной направленности.

     

    Автор: Дарья Смолина
    #обыски #театр #архангельск
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