 Обыски в молодежном театре Архангельска могут затянуться

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Архангельск, 20 октября. Начальник управления генерал-майор полиции Сергей Волчков рассказал о ходе проверки молодежного театра Архангельска, сообщает пресс-служба УМВД России по Архангельской области.

Проверка деятельности Архангельского молодежного театра может затянуться, сообщает «29.ru». На данный момент контрольно-счетная палата Архангельской области изучает финансовые документы театра. Как сообщает Сергей Волчков, о результатах проверки говорить рано.

Кроме этого начальник управления полиции подвел итоги деятельности правоохранительных органов за девять месяцев. Согласно данным уровень преступности снижается, за отчетный период он составил 4%, кроме этого снизился и уровень подростковой преступности на 17%. Было отмечено, что в регионе увеличилось количество выявленных преступлений экономической и коррупционной направленности.