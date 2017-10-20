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Архангельск, 20 октября. Министром образования и науки Архангельской области стал Сергей Котлов, губернатор региона Игорь Орлов подписал распоряжение о его назначении. Об этом сообщает пресс-служба правительства Архангельской области.

Сергей Котлов работал более трех лет директором коррекционной школы в Шенкурске, затем с 2012 года являлся главой Шенкурского района. Отметим, что до назначения на пост министра образования и науки Архангельской области он исполнял обязанности главы министерства образования.