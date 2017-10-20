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Министром образования и науки Архангельской области стал Сергей Котлов
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    Министром образования и науки Архангельской области стал Сергей Котлов

    17:40  20 Октября 2017
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    Министром образования и науки Архангельской области стал Сергей Котлов

    Архангельск, 20 октября. Министром образования и науки Архангельской области стал Сергей Котлов, губернатор региона Игорь Орлов подписал распоряжение о его назначении. Об этом сообщает пресс-служба правительства Архангельской области.

    Сергей Котлов работал более трех лет директором коррекционной школы в Шенкурске, затем с 2012 года являлся главой Шенкурского района. Отметим, что до назначения на пост министра образования и науки Архангельской области он исполнял обязанности главы министерства образования.

    «Что касается приоритетов в работе министерства, то прежде всего будут продолжены проекты по повышению качества образования и его независимой оценке. Ещt один важнейший аспект — развитие инфраструктуры», — подчеркнул министр образования и науки Архангельской области Сергей Котлов.

     

    Автор: Дарья Смолина
    #архангельск #сергей котлов #министр образования и науки архангельской области
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