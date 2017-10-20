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Первый снег выпал в Архангельске
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    Первый снег выпал в Архангельске

    13:30  20 Октября 2017  /обновлено: 13:31  20 Октября 2017
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    Первый снег выпал в Архангельске

    Архангельск, 20 октября. Первый снег выпал в Архангельске утром 20 октября. Об этом сообщает Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

    Как стало известно, в Архангельской области также ожидается снег, синоптики предупреждают, что в большинстве районов пройдет небольшой, умеренный, а на северо-востоке области сильный снег. Температура днем минус один — плюс четыре, ночью нуль — минус пять градусов по Цельсию.

    По прогнозам Gismeteo в субботу, 21 октября, жителей Архангельска ждет дождь со снегом, днем столбик термометра поднимется только до трех градусов тепла. 

    Отмечается, что снег будет сопровождать город в течение нескольких дней. 

     

    Автор: Дарья Смолина
    #погода #архангельск #первый снег
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