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Архангельск, 20 октября. Первый снег выпал в Архангельске утром 20 октября. Об этом сообщает Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Как стало известно, в Архангельской области также ожидается снег, синоптики предупреждают, что в большинстве районов пройдет небольшой, умеренный, а на северо-востоке области сильный снег. Температура днем минус один — плюс четыре, ночью нуль — минус пять градусов по Цельсию.

По прогнозам Gismeteo в субботу, 21 октября, жителей Архангельска ждет дождь со снегом, днем столбик термометра поднимется только до трех градусов тепла.

Отмечается, что снег будет сопровождать город в течение нескольких дней.