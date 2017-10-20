В Архангельске судебный пристав спасал должников ради улучшения своих показателей

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Архангельск, 20 октября. В Архангельске бывшего судебного пристава обвиняют в служебных подлогах, сообщает пресс-служба СУ СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

По версии следствия, обвиняемый решил улучшить свои личные показатели служебной деятельности в ноябре 2016 года. Он подготовил документы, в которых было указано, что исполнительные листы о взыскании задолженности по коммунальным услугам возвращались взыскателям. Мужчина намеренно внес ложные данные, согласно которым, установить местонахождения должников, а также информацию об их имуществе и доходе было невозможно.

На данный момент возбуждено уголовное дело.

Отметим, что максимальное наказание по статье «служебный подлог» — лишение свободы на срок до двух лет.