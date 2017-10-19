Двое мужчин зарезали таксиста и утопили тело в реке в Архангельской области

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Архангельск, 19 октября. Жители Новодвинска признаны виновными в совершении убийства таксиста в Архангельской области.

Инцидент произошел в мае 2015 года, 45-летние жители Новодвинска Сергей Васильев и Александр Браунагель находились в состоянии алкогольного опьянения, когда взяли такси до одного из дачных поселков. На месте у водителя и пассажиров возник конфликт из-за оплаты проезда. Тогда один мужчина задушил таксиста, а другой нанес ему несколько ударов ножом. Они утопили тело в Северной Двине, машину спрятали в лесу без следов преступления. Опознать преступников смогла знакомая одного из мужчин, которая стала невольным свидетелем убийства.

Коллегиальный суд единодушно вынес обвинительный вердикт. По решению суда Васильев проведет в колонии строго режима 17 лет, а Браунагель лишится свободы на 19 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.