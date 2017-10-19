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Житель Северодвинска пытался заколоть обидчика сожительницы вилкой
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    Житель Северодвинска пытался заколоть обидчика сожительницы вилкой

    12:27  19 Октября 2017
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    Житель Северодвинска пытался заколоть обидчика сожительницы вилкой

    Северодвинск, 19 октября. Уголовное дело составлено в отношении северодвинца по обвинению в покушении на убийство в Архангельской области.

    По информации Следственных органов СК РФ по Архангельской области, инцидент произошел 18 августа текущего года около пяти часов вечера. 35-летний подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения пришел к 51-летнему потерпевшему. Разгорелась ссора на фоне личной неприязни, северодвинец нанес множество ударов разделочной вилкой в область головы и тела. Пострадавшему удалось отбиться от нападавшего и обратиться за помощью к медикам.

    Обвиняемый частично признал свою вину и пояснил, что совершил нападение из-за ненависти к потерпевшему, который не раз обижал его сожительницу. В настоящее время уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #суд #северодвинск
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