Житель Северодвинска пытался заколоть обидчика сожительницы вилкой

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Северодвинск, 19 октября. Уголовное дело составлено в отношении северодвинца по обвинению в покушении на убийство в Архангельской области.

По информации Следственных органов СК РФ по Архангельской области, инцидент произошел 18 августа текущего года около пяти часов вечера. 35-летний подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения пришел к 51-летнему потерпевшему. Разгорелась ссора на фоне личной неприязни, северодвинец нанес множество ударов разделочной вилкой в область головы и тела. Пострадавшему удалось отбиться от нападавшего и обратиться за помощью к медикам.

Обвиняемый частично признал свою вину и пояснил, что совершил нападение из-за ненависти к потерпевшему, который не раз обижал его сожительницу. В настоящее время уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.