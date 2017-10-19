Ревнивец в Архангельской области, выйдя из тюрьмы, убил друга детства

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Архангельск, 19 октября. Мужчину, совершившего убийство в 2008 году, задержали сотрудники полиции в Архангельской области.

По информации регионального СУ СК, правоохранительные органы раскрыли преступление, совершенное в 2008 году в Шенкурском районе. 33-летний мужчина пропал без вести, через некоторое время его труп был найден на берегу реки Шеньга. Подозреваемого в совершении убийства мужчину сотрудники правоохранительных органов задержали в октябре 2017 года. Им оказался ранее судимый 43-летний мужчина. Он сознался в совершении преступления. Подозреваемый пояснил, что во время пьяной ссоры на почве ревности к жене убил своего товарища. Инцидент произошел в июне 2008 года после выхода из тюрьмы. После чего он был осужден за разбойное нападение и был освобожден из исправительной колонии в конце 2016 года.

В настоящее время проходит проверка, следствие устанавливает все детали преступления. Рецидивисту грозит до 15 лет лишения свободы.