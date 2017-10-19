Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Идлиб: боевики «Джебхат ан-Нусры» создают в провинции концлагеря для несогласных
Происшествия
Ревнивец в Архангельской области, выйдя из тюрьмы, убил друга детства
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Ревнивец в Архангельской области, выйдя из тюрьмы, убил друга детства

    10:41  19 Октября 2017
    33

    Ревнивец в Архангельской области, выйдя из тюрьмы, убил друга детства

    Архангельск, 19 октября. Мужчину, совершившего убийство в 2008 году, задержали сотрудники полиции в Архангельской области.

    По информации регионального СУ СК, правоохранительные органы раскрыли преступление, совершенное в 2008 году в Шенкурском районе. 33-летний мужчина пропал без вести, через некоторое время его труп был найден на берегу реки Шеньга. Подозреваемого в совершении убийства мужчину сотрудники правоохранительных органов задержали в октябре 2017 года. Им оказался ранее судимый 43-летний мужчина. Он сознался в совершении преступления. Подозреваемый пояснил, что во время пьяной ссоры на почве ревности к жене убил своего товарища. Инцидент произошел в июне 2008 года после выхода из тюрьмы. После чего он был осужден за разбойное нападение и был освобожден из исправительной колонии в конце 2016 года.

    В настоящее время проходит проверка, следствие устанавливает все детали преступления. Рецидивисту грозит до 15 лет лишения свободы.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #архангельск #архангельскаяобласть
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        КНДР пригрозила США «невероятным и неожиданным» ударом

        КНДР пригрозила США «невероятным и неожиданным» ударом

        7:16   19 Октября 2017
        274
        Канадский «Закон Магнитского» противоречит здравому смыслу – посольство РФ

        Канадский «Закон Магнитского» противоречит здравому смыслу – посольство РФ

        1:39   19 Октября 2017
        383
        Время истекло: Барселона должна ответить Испании на вопрос о независимости

        Время истекло: Барселона должна ответить Испании на вопрос о независимости

        1:26   19 Октября 2017
        169
        Мы никуда не денемся: Симоньян ответила на претензии США к RT

        Мы никуда не денемся: Симоньян ответила на претензии США к RT

        23:25   18 Октября 2017
        320