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Украина
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Примерный семьянин из Архангельска несколько лет обворовывал школы и детские сады
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    Примерный семьянин из Архангельска несколько лет обворовывал школы и детские сады

    19:20  18 Октября 2017  /обновлено: 19:21  18 Октября 2017
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    Примерный семьянин из Архангельска несколько лет обворовывал школы и детские сады

    Архангельск, 18 октября. Жителя Архангельска обвиняют в совершении кражи имущества детских садов, школ и больниц.

    По информации пресс-службы областного УМВД, 41-летний мужчина в течение нескольких лет совершал кражи в социальных учреждениях города под видом обычного посетителя. Местный житель полностью признался в совершении преступлений. Общая стоимость похищенного имущества составила около 350 тысяч рублей.

    По версии следствия, мужчина, работающий в строительной сфере, проникал на территорию детских садов, больниц и образовательных учреждений и выносил ноутбуки, мобильные телефоны, кошельки с деньгами. Заместитель директора одной из школ Ломоносовского округа в начале 2017 года сообщила в полицию о краже двух ноутбуков. Технику обнаружили в комиссионном магазине. Подозреваемого задержали.

    В настоящее время следственный отдел проводит проверку и собирает всю информацию по делу, после чего оно будет направлено в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #архангельск
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