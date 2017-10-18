Министерская сессия БЕАР начала работу в Архангельске

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Архангельск, 18 октября. Министерская сессия стран Бареанцева/Евроарктического региона (БЕАР) пройдет 18-19 октября в Архангельске.

Министры иностранных дел России, Швеции, Норвегии, Финляндии, послы государств-участников Баренцева/Евроарктического совета встретятся с представителями стран-участниц Баренцева сотрудничества — Дании и Исландии, Европейского союза, Международного Баренцева секретариата, губернаторы северных регионов России и стран БЕАР.

Национальное председательство в Совете Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР) Россия передаст Швеции в рамках сессии, которая пройдет 19 октября. В соответствии с условиями ротации, принятой сроком на два года, национальное Председательство в СБЕР осуществляется поочередно Россией, Норвегией, Финляндией и Швецией.