Двое жителей Архангельской области до смерти забили мужчину битой

В Избранное

Архангельск, 18 октября. Сотрудники правоохранительных органов задержали двух мужчин по подозрению в убийстве в Архангельской области.

По информации регионального управления СКР, 44-летний мужчина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, пропал в Шенкурском районе. По версии следствия, пропавшего местного жителя ударили битой по голове, тело закопали в лесу. Под подозрение попали два молодых человека в возрасте 18 и 26 лет.

По предварительным данным известно, что инцидент произошел 15 октября текущего года вечером в поселке Шелашский. Пьяный потерпевший находился в автомобиле с подозреваемыми, разгорелся конфликт на почве личных неприязненных отношений. После чего 18-летний молодой человек нанес ему несколько ударов битой по голове. Тело убитого подозреваемые спрятали в лесополосе, расположенной недалеко от поселка Шелашский.

Мужчины полностью признали свою вину. В настоящее время следователи проводят проверку и собирают все материалы по данному делу, после чего оно будет передано в суд.