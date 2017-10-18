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Общество
Пожар на свалке под Северодвинском потушен спустя 17 дней
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    Пожар на свалке под Северодвинском потушен спустя 17 дней

    11:41  18 Октября 2017
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    Пожар на свалке под Северодвинском потушен спустя 17 дней

    Архангельск, 18 октября. Возгорание на северодвинском полигоне ТБО, обнаруженное 1 октября, удалось ликвидировать сегодня, опасность задымления городу Северодвинску Архангельской области не грозит.

    Как сообщает директор СМУП «Спецавтохозяйство» Александр Степанов, к настоящему моменту очагов возгорания и открытого пламени нет, как и жалоб от жителей близлежащих районов. Задымление на полигоне ТБО было зафиксировано 1 октября утром, планировалось ликвидировать очаги возгорания 11 октября.

    Территорию площадью 50 квадратных метров, охваченную огнем, тушили 18 единиц техники. Возгорание удалось полностью ликвидировать сегодня утром, 18 октября. В настоящее время рабочие продолжают завозить грунт и проводить работы по изоляции и утрамбовке слоев мусора, информирует пресс-служба администрации Северодвинска.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #архангельск
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