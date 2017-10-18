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Ряд жилых домов в Архангельске останется без света, тепла и воды из-за ремонтных работ
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    Ряд жилых домов в Архангельске останется без света, тепла и воды из-за ремонтных работ

    10:47  18 Октября 2017
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    Ряд жилых домов в Архангельске останется без света, тепла и воды из-за ремонтных работ

    Архангельск, 18 октября. Ряд жилых домов останется без теплоснабжения сегодня с девяти утра до пяти вечера.

    Как сообщает пресс-служба мэрии, ремонтные работы будут проводиться на сетях ТГК-2 в период с 9.00 до 17.00. В указанное время будет ограничено теплоснабжение ряда жилых домов, которые расположены на улицах Суворова, Гайдара, Приорова, Садовая. В период с 9.00 до 20.00 отопления не будет у граждан, проживающих по улицам Касаткиной, Октябрят, Первомайской, Вельской, Фёдора Абрамова и Ленинградском проспекте. С 9.00 до 12.00  неудобства коснутся жителей домов по проспекту Ленинградский, 360, 360/1, а с 12 до 15 часов — дом на острове Кего, 38/1.
    Холодное водоснабжение будет отключено на проспектах Троицкий и Московский, улицах Тимме, Гагарина, Галушина, Лочехина и Красина.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #архангельск
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