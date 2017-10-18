Бизнесмен в Архангельске утаил от государства 20 млн рублей налогов

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Архангельск, 18 октября. Уголовное дело возбуждено в отношении директора компании, специализировавшуюся на оптовой торговле пиломатериалами, за уклонение от уплаты налогов в Архангельске.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета Архангельской области, директор одной из крупных компаний в период с 2012 по 2014 год вносил ложные сведения о расходах в бухгалтерию, тем самым бизнесмен пытался уклониться от уплаты налогов. К настоящему времени долг компании перед государством составляет более 20 млн рублей.

На данный момент следствие ведет расследование, в отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере. У директора компании изъята вся финансовая отчетность и документы организации.