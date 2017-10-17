Ученики начальной школы в Архангельске сидят на уроках без отопления

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Архангельск, 17 октября. В начальных классах школы №51 Архангельска сокращены уроки, так как снижены параметры теплоносителя. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Заместитель главы по социальным вопросам Светлана Скоморохова приехала в школу, чтобы разобраться в причинах происходящего.

Как стало известно, причиной снижения параметров теплоносителя стало отсутствие сужающих устройств в ближайшем жилом доме. Именно это не позволяет теплоносителю распределяться равномерно.

Светлана Скоморохова поручила директору департамента городского хозяйства Никите Кривонкину разобраться с управляющими компаниями и решить проблему с нормализацией теплоснабжения в школе.