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Россия
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В Архангельске мужчина из-за ревности чуть не убил свою жену
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    В Архангельске мужчина из-за ревности чуть не убил свою жену

    20:59  17 Октября 2017
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    В Архангельске мужчину из-за ревность чуть не убил свою жену

    Архангельск, 17 октября. Мужчина, находясь в алкогольном опьянении, нанес несколько ножевых ранений своей супруге, об этом сообщает СУ СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

    Следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который покушался на убийство своей жены. Инцидент произошел в ночь на 15 октября в городе Мирный Архангельской области. По предварительным данным, 31-летний мужчина выпил и на почве личной неприязни, ударил свою супругу ножом в область шеи. Женщина успела выбежать из квартиры, и ей вызвали скорую. На данный момент она находится в больнице.

    Подозреваемый явился в органы с повинной, сообщив, что когда выпьет, начинает ревновать свою супругу и вести себя агрессивно.

    «Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

     

     

    Автор: Дарья Смолина
    #архангельск #покушение на убийство
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