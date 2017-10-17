В Архангельске мужчина из-за ревности чуть не убил свою жену

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Архангельск, 17 октября. Мужчина, находясь в алкогольном опьянении, нанес несколько ножевых ранений своей супруге, об этом сообщает СУ СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который покушался на убийство своей жены. Инцидент произошел в ночь на 15 октября в городе Мирный Архангельской области. По предварительным данным, 31-летний мужчина выпил и на почве личной неприязни, ударил свою супругу ножом в область шеи. Женщина успела выбежать из квартиры, и ей вызвали скорую. На данный момент она находится в больнице.

Подозреваемый явился в органы с повинной, сообщив, что когда выпьет, начинает ревновать свою супругу и вести себя агрессивно.