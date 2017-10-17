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В Архангельске снесли транспортно-посадочный терминал
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    В Архангельске снесли транспортно-посадочный терминал

    17:12  17 Октября 2017
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    Транспортно-посадочный терминал в Архангельске снесли

    Архангельск, 17 октября. Транспортно-посадочный терминал, расположенный недалеко от морского-речного вокзала Архангельска, снесли, сообщают местные СМИ.

    На данный момент уже есть проект по благоустройству данного места: на территорию планируют высадить газон, создать автобусные остановки и остановочные комплексы для пассажиров.

    Горожане, как сообщают местные СМИ, считают, что место преобразилось: лучше виден собор и площадь морского-речного вокзала.

    Что касается второго терминала, то на данный момент точной информации нет. Известно, что застройщик дорабатывает проект.

     

    Автор: Дарья Смолина
    #архангельск
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