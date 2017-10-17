Трое мужчин из Архангельска осуждены за убийство

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Архангельск, 17 октября. Архангельский областной суд вынес приговор трем мужчинам, которые убили 49-летнего жителя города, сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области.

В середине августа этого года около железнодорожного вокзала Архангельска трое мужчин, находясь в алкогольном опьянении, подошли к незнакомцу и входе незначительной ссоры стали избивать его палкой по голове и телу. От полученных травм мужчина скончался. Чтобы замести следы мужчины решили избавиться и от свидетеля, выбрав такой же способ убийства. Преступники избивали свидетеля до тех пор, пока он не перестал подавал признаки жизни. Своевременно оказанная медицинская помощь спасла ему жизни.

Суд вынес следующий приговор: первому мужчине — 18 лет лишения свободы, второму — 16 лет лишения свободы, третьему — 13 лет и 6 месяцев.