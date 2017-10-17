Архангельское УФАС заявило, что реклама «Матильды» законна

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Архангельск, 17 октября. Противники киноленты Алексея Учителя «Матильда» жалуются в Федеральную антимонопольную службу. На официальном сайте УФАС по Архангельской области появился материал, дающий ответ на обращения граждан о рекламе фильма.

УФАС подготовило ответ на обращение граждан, суть заключается в том, что анализ рекламы фильма «Матильда» не использует непристойные и оскорбительные образы, обсценную лексику. Однако ФАС не может дать оценку каким-то историческим событиям и фактам, которые показаны в киноленте Алексея Учителя. Отмечается, что в своих художественных произведениях авторы выражают свою оценку исторических фактов.