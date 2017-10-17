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Архангельское УФАС заявило, что реклама «Матильды» законна
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    Архангельское УФАС заявило, что реклама «Матильды» законна

    9:54  17 Октября 2017
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    Реклама «Матильды» законна, сообщает архангельское УФАС

    Архангельск, 17 октября. Противники киноленты Алексея Учителя «Матильда» жалуются в Федеральную антимонопольную службу. На официальном сайте УФАС по Архангельской области появился материал, дающий ответ на обращения граждан о рекламе фильма.

    УФАС подготовило ответ на обращение граждан, суть заключается в том, что анализ рекламы фильма «Матильда» не использует непристойные и оскорбительные образы, обсценную лексику. Однако ФАС не может дать оценку каким-то историческим событиям и фактам, которые показаны в киноленте Алексея Учителя. Отмечается, что в своих художественных произведениях авторы выражают свою оценку исторических фактов.

    «Возражения относительно достоверности и полноты сведений о жизни Николая II, членов царской семьи и ее приближенных, содержащихся в фильме «Матильда», не могут рассматриваться в качестве доказательств недостоверности рекламы», — заключает пресс-служба УФАС по Архангельской области.

    Автор: Дарья Смолина
    #матильда #алексей учитель #архангельск #уфас
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