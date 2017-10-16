Пьяный житель Северодвинска устроил потасовку с инспекторами ДПС

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Архангельск, 16 октября. Пятидесятилетнего жителя Северодвинска обвиняют в том, что он применил насилие, которое было не опасно для жизни и здоровья, в отношении представителя власти, который был при исполнении. Сообщает прокуратура Архангельской области.

Инцидент произошел 15 августа 2017 года. В состоянии алкогольного опьянения обвиняемый, находясь в патрульной машине, ударил одного инспектора два раза ногой в плечо, другому нанес удар ногой в живот. Отметим, мужчина пытался препятствовать действиям инспекторам, которые должны были проверить его на состояние алкогольного опьянения.

На данный момент уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.