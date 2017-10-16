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Пьяный житель Северодвинска устроил потасовку с инспекторами ДПС
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    Пьяный житель Северодвинска устроил потасовку с инспекторами ДПС

    21:28  16 Октября 2017
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    Пьяный житель Северодвинска устроил потасовку с инспекторами ДПС

    Архангельск, 16 октября. Пятидесятилетнего жителя Северодвинска обвиняют в том, что он применил насилие, которое было не опасно для жизни и здоровья, в отношении представителя власти, который был при исполнении. Сообщает прокуратура Архангельской области.

    Инцидент произошел 15 августа 2017 года. В состоянии алкогольного опьянения обвиняемый, находясь в патрульной машине, ударил одного инспектора два раза ногой в плечо, другому нанес удар ногой в живот. Отметим, мужчина пытался препятствовать действиям инспекторам, которые должны были проверить его на состояние алкогольного опьянения.

    На данный момент уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.

    Автор: Дарья Смолина
    #дпс #архангельск #архангельская область #северодвинск
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