Жительница Архангельска, оскорбив сожителя, получила ножевое ранение в грудь

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Архангельск, 16 октября. Следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который покушался на убийство своей сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Предварительная версия такова: 49-летний мужчина, находясь в алкогольном опьянении, нанес своей сожительнице ножевое ранение в грудь. Женщине оказали медицинскую помощь, на данный момент она находится в больнице. Инцидент произошел в ночь на 14 октября.

Подозреваемый сам пришел в полицию и сообщил, что ударил сожительницу ножом в ходе бытовой ссоры, потому что она его оскорбила.

Мужчина заключен под стражу.