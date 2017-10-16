За долги архангельских охотников могут лишить оружия

В Избранное

Архангельск, 16 октября. Долги, которые охотники не спешат возвращать, могут оставить их без принадлежащего им оружия, об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

В отношении двух мужчин, жителей Каргопольского района, возбудили исполнительное производство. Мужчины накопили долги: задолженность по страховым взносам одного из них составляет 30 тыс. рублей, другой задолжал лесной компании около 37 тыс. рублей.

Был оформлен запрос, подтверждена информация о наличии у мужчин оружия. Судебный пристав позвонил должникам и проинформировал их о задолженности и возможном лишении оружия, если те не вернутденьги. Сообщается, что мужчины уже через пять минут пришли в отдел судебных приставов с необходимой суммой для погашения задолженности.