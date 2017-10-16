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За долги архангельских охотников могут лишить оружия
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    За долги архангельских охотников могут лишить оружия

    12:26  16 Октября 2017
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    За долги охотников могут лишить оружия

    Архангельск, 16 октября. Долги, которые охотники не спешат возвращать, могут оставить их без принадлежащего им оружия, об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

    В отношении двух мужчин, жителей Каргопольского района, возбудили исполнительное производство. Мужчины накопили долги: задолженность по страховым взносам одного из них составляет 30 тыс. рублей, другой задолжал лесной компании около 37 тыс. рублей.

    Был оформлен запрос, подтверждена информация о наличии у мужчин оружия. Судебный пристав позвонил должникам и проинформировал их о задолженности и возможном лишении оружия, если те не вернутденьги. Сообщается, что мужчины уже через пять минут пришли в отдел судебных приставов с необходимой суммой для погашения задолженности.

    Автор: Дарья Смолина
    #долги #архангельск #охота
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