Грабитель напал на отделение микрозаймов в Архангельской области

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Архангельск, 15 октября. Мужчина совершил ограбление отделения микрозаймов в Архангельской области.

По информации пресс-службы УМВД РФ по Архангельской области, злоумышленник совершил разбойное нападение на отделение микрозаймов в субботу, 14 октября. Здание отделения расположено на улице Ленина. По сообщению от очевидцев, мужчина зашел в помещение в маске и угрожал сотрудникам ножом. После чего совершил кражу 60 тысяч рублей, переоделся и скрылся на автомобиле в направлении Котласа.

В настоящее время злоумышленника задержали сотрудники правоохранительных органов. Установлено, что грабителем оказался 37-летний нигде не работающий житель Коряжмы. Также известно, что он был ранее судим за аналогичные преступления.