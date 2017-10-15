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Грабитель напал на отделение микрозаймов в Архангельской области
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    Грабитель напал на отделение микрозаймов в Архангельской области

    18:31  15 Октября 2017
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    Грабитель напал на отделение микрозаймов в Архангельской области

    Архангельск, 15 октября. Мужчина совершил ограбление отделения микрозаймов в Архангельской области.

    По информации пресс-службы УМВД РФ по Архангельской области, злоумышленник совершил разбойное нападение на отделение микрозаймов в субботу, 14 октября. Здание отделения расположено на улице Ленина. По сообщению от очевидцев, мужчина зашел в помещение в маске и угрожал сотрудникам ножом. После чего совершил кражу 60 тысяч рублей, переоделся и скрылся на автомобиле в направлении Котласа.

    В настоящее время злоумышленника задержали сотрудники правоохранительных органов. Установлено, что грабителем оказался 37-летний нигде не работающий житель Коряжмы. Также известно, что он был ранее судим за аналогичные преступления.   

    Автор: Ксения Пудовкина
    #архангельск
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