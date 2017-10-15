Кладбище в Архангельской области закрыли на выходные из-за визита медведя

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Архангельск, 15 октября. Медведь забрел на кладбище «Миронова гора» в Архангельской области, кладбище будет закрыто на выходные.

По информации пресс-службы администрации Северодвинска, кладбище «Миронова гора» закроют на ближайшие выходные из-за угрозы безопасности. После проверок кладбище будет работать в соответствии с расписанием.

Предположительно, причиной закрытия стало появление медведя на кладбище. В дежурную часть поступил звонок о повреждении могильного захоронения. Следственно-оперативные группы Северодвинского ОМВД и регионального УМВД незамедлительно приехали на место происшествия. Установлено, что могилы были повреждены медведем, который забрел на кладбище.

В настоящее время усилена охрана городских кладбищ и скорректированы маршруты патрулирования сотрудников патрульно-постовой службы полиции.