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Происшествия
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Общество
Кладбище в Архангельской области закрыли на выходные из-за визита медведя
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    Кладбище в Архангельской области закрыли на выходные из-за визита медведя

    13:18  15 Октября 2017
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    Кладбище в Архангельской области закрыли на выходные из-за визита медведя

    Архангельск, 15 октября. Медведь забрел на кладбище «Миронова гора» в Архангельской области, кладбище будет закрыто на выходные.

    По информации пресс-службы администрации Северодвинска, кладбище «Миронова гора» закроют на ближайшие выходные из-за угрозы безопасности. После проверок кладбище будет работать в соответствии с расписанием.

    Предположительно, причиной закрытия стало появление медведя на кладбище. В дежурную часть поступил звонок о повреждении могильного захоронения. Следственно-оперативные группы Северодвинского ОМВД и регионального УМВД незамедлительно приехали на место происшествия. Установлено, что могилы были повреждены медведем, который забрел на кладбище.

    В настоящее время усилена охрана городских кладбищ и скорректированы маршруты патрулирования сотрудников патрульно-постовой службы полиции.

    Автор: Ксения Пудовкна
    #архангельск
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