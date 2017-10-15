Мужчина ударил ножом свою сожительницу в Архангельске, за жизнь пострадавшей борются врачи

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Архангельск, 15 октября. Жительница Архангельска доставлена в областную больницу с проникающим ножевым ранением сегодня ночью.

По сообщению пресс-службы УМВД России по Архангельской области, 47-летняя женщина была госпитализирована в областную клиническую больницу из дома по проспекту Советских Космонавтов с ножевым ранением в ночь на 15 октября. Сотрудники оперативных служб прибыли на предполагаемое место преступления и по горячим следам задержали злоумышленника. Им оказался безработный 49-летний сожитель женщины.

По предварительным данным известно, что пара выпивала спиртные напитки, после чего разгорелся конфликт. В настоящее время следователи проводят проверку, после которой будет вынесено процессуальное решение.