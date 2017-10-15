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Мужчина ударил ножом свою сожительницу в Архангельске, за жизнь пострадавшей борются врачи
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    Мужчина ударил ножом свою сожительницу в Архангельске, за жизнь пострадавшей борются врачи

    9:16  15 Октября 2017
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    Мужчина ударил ножом свою сожительницу в Архангельске, за жизнь пострадавшей борются врачи

    Архангельск, 15 октября.  Жительница Архангельска доставлена в областную больницу с проникающим ножевым ранением сегодня ночью.

    По сообщению пресс-службы УМВД России по Архангельской области,  47-летняя женщина была госпитализирована в областную клиническую больницу из дома по проспекту Советских Космонавтов с ножевым ранением в ночь на 15 октября. Сотрудники оперативных служб прибыли на предполагаемое место преступления и по горячим следам задержали злоумышленника. Им оказался безработный 49-летний сожитель женщины.

    По предварительным данным известно, что пара выпивала спиртные напитки, после чего разгорелся конфликт. В настоящее время следователи проводят проверку, после которой будет вынесено процессуальное решение.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #архангельск
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