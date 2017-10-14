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Автомобиль от удара микроавтобуса вылетел на тротуар в Архангельске
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    Автомобиль от удара микроавтобуса вылетел на тротуар в Архангельске

    15:46  14 Октября 2017
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    Автомобиль от удара микроавтобуса вылетел на тротуар в Архангельске

    Архангельск, 14 октября. Автомобильная авария с участием легкового автомобиля и микроавтобуса случилась вчера в Архангельске.

    По информации пресс-центра ГИБДД по Архангельской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 13 октября на перекрёстке улицы Воскресенской и Троицкого проспекта. Водитель, который находился за рулем микроавтобуса, пытался пересечь перекресток на красный сигнал светофора. В этот момент легковой автомобиль совершал поворот. В результате, микроавтобус столкнулся с авто, которое от удара вылетело на тротуар. Пешеходы не пострадали, а водитель, спровоцировавший аварию, скрылся с места преступления.

    Сотрудники полиции задержали его спустя несколько часов. В настоящее время правоохранительные органы ведут проверку по факту ДТП.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #дтп #авария #архангельск
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