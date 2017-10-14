Рыбака с острыми болями в животе эвакуировали с острова Мудьюг архангельские спасатели

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Архангельск, 14 октября. Спасатели эвакуировали рыбака с острой сильной болью в животе ночью с острова Мудьюг в Архангельской области.

Инцидент произошел около двух часов ночи 13 октября в Двинском заливе Белого моря. Спасатели Архангельского Арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС получили экстренный звонок от медицинских работников о том, что на острове Мудьюг рыбак просит помощи. Он жаловался на острые боли в области живота. Сотрудники спасательного отряда и сотрудники скорой помощи отправились на указанное место на катере «БЛ-820». Стоит отметить, что в это время на акватории видимость нулевая, поэтому спасатели ориентировались исключительно по приборам.

По прибытии на остров, мужчину осмотрели медки и приняли решение о немедленной госпитализации. Около шести утра пострадавший находился в медицинском учреждении, где ему диагностировали «острый панкреатит».